Emma Roberts s simpatično fotografijo ovekovečila 30 let

Emma Roberts je 10. februarja dopolnila 30 let. Zvezdnica je svoj osebni praznik obeležila s šaljivo črno-belo fotografijo, na kateri pozira z otroško dudo v ustih. Zraven je zapisala le številko ''30''.

Nato je na Instagramu, kjer ima 15,7 milijona sledilcev, delila še eno fotografijo, s katero se je zahvalila za lepe želje. Na njej pozira ob bazenu, v rokah pa drži kozarec.

"Na zdravje. Hvala vam za rojstnodnevne želje,"je pospremila fotografijo, pod katero sta ji čestitali tudi igralki Vanessa HudgensinHilary Duff. Vse najboljše so ji zaželele tudi Reese Witherspoon,Lea Michelein Jessica Alba.