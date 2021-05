Emma Stone hčerko poimenovala po babici

Emma Stone in mož Dave McCary sta 13. marca postala starša. Šele nekaj dni po porodu je javnost izvedela, da sta se razveselila deklice, no, zdaj pa je znano tudi njeno ime, ki ima poseben pomen. Prvi so za ime izvedeli pri TMZ-ju, kjer so se dokopali do dekličinega rojstnega lista, v katerem je zabeleženo, da sta jo starša poimenovala Louise Jean McCary.

Ema in njena hči si pravzaprav delita isto srednje ime - Jean. Ime je poklon Emmini babici Jean Louise. Iz rojstnega lista je med drugim še razvidno, da se je Louise rodila v zasebni bolnišnici Cedars-Sinai v Los Angelesu.