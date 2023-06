Emma Stone hvaležna Taylor Swift, ker ji je podarila vstopnico za koncert

Med številnimi zvezdniki, ki so obiskali odmevno Turnejo obdobij ameriške pevke Taylor Swift , je tudi njena dolgoletna prijateljica, igralka Emma Stone . Ta je v intervjuju za Vanity Fair nedavno povedala, da ji je popzvezdnica vstopnico priskrbela v začetku leta. "Koncert je bil osupljiv. Imela sem srečo, ker sva prijateljici že res dolgo časa. Poznava se, odkar sva bili stari 17 ali 18 let, zato mi jo je priskrbela, kar je bilo zelo lepo. Vem, da je bilo te vstopnice nemogoče dobiti."

V nadaljevanju je Emma dejala, da je Taylor čudovita prijateljica, ki jo vedno znova preseneti. "Navdušila me je. Kakšna vzdržljivost, da v treh urah in pol izvedeš 44 pesmi in ob tem med občinstvom ohranjaš izjemno energijo. Česa takšnega še nisem videla." Ko jo je novinarka vprašala, ali bi kdaj zapela skupaj s Taylor, svoj pevski talent je namreč pokazala v Deželi La La, je odvrnila: "Oh, za vraga, ne. Ne morem peti za velike stadione. Boljše, da ne grem po tej poti. Taylor ima neverjeten talent, nikoli ne bi mogla početi tega, kar počne ona."