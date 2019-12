Emma Stone je zaročena

Dave McCary in Emma Stone sta se zaročila.

Pravijo, da slika po več kot tisoč besed in s tem se, kot kaže, strinjata tudi bodoča ženin in nevesta, ki sta zaročno fotografijo opremila samo s čustvenim simbolom dveh prepletenih src.

Ameriška igralka Emma Stone in Dave McCary sta sprejela pomembno odločitev, in sicer sta se zaročila. Presrečni Dave McCary je na svojem Instagramu objavil njuno skupno fotografijo, na kateri njegova zaročenka v ospredje postavi svoj zaročni prstan.

Zvezdnica se že veseli novega poglavja v življenju. To jesen je bila Emma gostja na poroki svoje zelo dobre prijateljice Jennifer Lawrence, zdaj pa se bo do oltarja sprehodila tudi ona.

Emma in Dave sta skupaj od 2017, novembra istega leta pa so ju opazili skupaj na ulicah New Yorka. Zaljubljenca se le redko pojavita na rdeči preprogi. Letos sta se udeležila podelitve nagrad Združenja filmskih igralcev (SAG - Screen Actors Guild Award), kjer je bila Emma nominirana v dveh kategorijah.

Bodoča zakonca sta se domnevno spoznala pred tremi leti, ko je bila igralka gostiteljica oddaje SNL decembra 2016. Lansko poletje je za revijo Elle spregovorila, da je spremenila svoj pogled na zakonski stan: "Moj pogled na otroke se je spremenil, ko postajam starejša. Nikoli nisem bila varuška ali kaj podobnega. Kot najstnica sem bila prepričana, da se nikoli ne bom poročila in imela otrok. Potem sem odrasla in ideja o poroki, mi je postala všeč. Resnično se želim poročiti in imeti otroke."