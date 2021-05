Emma Stone: Leonardo DiCaprio je bil ljubezen mojega življenja

"Leonardo DiCaprio, to je vse, kar mi je hodilo po glavi v tistem trenutku,"je bila iskrena Stonova in dodala, da si je Titanik v kinematografih ogledala kar sedemkrat."Bil je ljubezen mojega življenja. Njegovo sliko s podpisom sem imela izobešeno v svoji sobi. Dobila sem jo za 12. rojstni dan. Na oskarjih sem hodila proti Leonardu in to je bil najbolj nenavaden občutek v mojem življenju. Nisem mogla verjeti,"je povedala.