Emma Stone nosi zaročni prstan, vreden več kot štiri tisoč evrov

Prstan, ki krasi igralkino roko, je izdelan iz 18-karatnega zlata in ima 0,38-karatni diamant. V središču ima še čudovit osem milimetrov velik neobdelan biser, poimenovan Akoya. Prstan je po poročanju E! News oblikoval Jošinobu Kataoka , izdelan pa je bil na Japonskem. Za sentimentalni izdelek je Dave odštel več kot štiri tisoč evrov.

Marsikatera dama bi si želela na prstancu nositi biserni prstan, ki ga je od svojega partnerja pred dnevi prejela Emma Stone . Njen izbranec Dave McCary je naredil naslednji korak in priljubljeno zvezdnico zaprosil za roko .

Dave McCary in Emma Stone sta se zaročila, zaročni prstan pa je vreden več kot štiri tisoč evrov.

"Zimski biserni prstan je naravnost iz tokijske delavnice mojstrskega draguljarja Jošinobu Kataoka in je osupljivo obdelan," je zapisano na spletni strani, kjer je prstan naprodaj. "Diamant je obdan z umetnikovim značilnim podpisom – motiv snežinke. Prstan, ki vas bo osupnil."

Bodoča zakonca sta se domnevno spoznala pred tremi leti, ko je bila igralka gostiteljica oddaje SNL decembra 2016. V zvezi sta od 2017, novembra istega leta pa so ju opazili skupaj na ulicah New Yorka. V intervjuju za revijo Elle je pred dobrim letom spregovorila tudi o tem, da si ni nikoli mislila, da se bo poročila in imela otroke, a se je njen pogled na družinsko življenje z leti spremenil.