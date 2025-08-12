Emma Stone odkrito o hčeri: Je največje darilo v mojem življenju

Ameriška igralka Emma Stone je naredila izjemo in v intervjuju za Vogue spregovorila o materinstvu in svoji hčerki. "Zaradi ničesar nisem bolj srečna. Ona je brez dvoma največje darilo v mojem življenju," je dejala. Kot je dodala priljubljena igralka, materinstvo vpliva tudi na izbiro igralskih vlog. Presoja namreč, ali so potovanja in čas, ki bi ga na ta račun morala preživeti stran od hčere, vredni. "Vse je postalo bolj preprosto. Gre za kliše, ampak resnično se vse spremeni in poenostavi," je povedala.

Svoji hčeri je Stone lani posvetila svojega drugega oskarja. Poleg zahval svoji družini in partnerju je dodala: "In najpomembnejše - posvečam ga svoji hčeri, ki bo čez tri dni stara tri leta in je naše življenje spremenila v barvito dogajanje."

Stone se je hči Louise Jean rodila v zakonu z Daveom McCaryjem, s katerim sta se poročila septembra 2020. Emma in Dave sta se s hčerinim imenom poklonila Emmini babici Jean Louise. Emma in Dave sta se spoznala na snemanju oddaje Saturday Night Live. McCary namreč sodeluje kot producent posameznih segmentov oddaje, sama pa je decembra 2016 v eni od oddaj sodelovala kot voditeljica.