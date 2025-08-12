Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tuja scena

Emma Stone odkrito o hčeri: Je največje darilo v mojem življenju

New York, 12. 08. 2025 21.06 | Posodobljeno pred 56 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
2

Emma Stone svoje zasebno življenje drži stran od oči javnosti, v enem od nedavnih intervjujev pa je odkrito spregovorila o svoji hčeri Louise Jean. "Ona je brez dvoma največje darilo v mojem življenju," je dejala. Opisala je tudi, kako je materinstvo vplivalo na njeno igralsko kariero.

Ameriška igralka Emma Stone je naredila izjemo in v intervjuju za Vogue spregovorila o materinstvu in svoji hčerki. "Zaradi ničesar nisem bolj srečna. Ona je brez dvoma največje darilo v mojem življenju," je dejala. Kot je dodala priljubljena igralka, materinstvo vpliva tudi na izbiro igralskih vlog. Presoja namreč, ali so potovanja in čas, ki bi ga na ta račun morala preživeti stran od hčere, vredni. "Vse je postalo bolj preprosto. Gre za kliše, ampak resnično se vse spremeni in poenostavi," je povedala.

Emma Stone
Emma Stone FOTO: Profimedia

Svoji hčeri je Stone lani posvetila svojega drugega oskarja. Poleg zahval svoji družini in partnerju je dodala: "In najpomembnejše - posvečam ga svoji hčeri, ki bo čez tri dni stara tri leta in je naše življenje spremenila v barvito dogajanje."

Stone se je hči Louise Jean rodila v zakonu z Daveom McCaryjem, s katerim sta se poročila septembra 2020. Emma in Dave sta se s hčerinim imenom poklonila Emmini babici Jean Louise. Emma in Dave sta se spoznala na snemanju oddaje Saturday Night Live. McCary namreč sodeluje kot producent posameznih segmentov oddaje, sama pa je decembra 2016 v eni od oddaj sodelovala kot voditeljica.

emma stone materinstvo hči
Naslednji članek

Madonna prosila papeža, naj odpotuje v Gazo, preden bo prepozno

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nace Štremljasti
12. 08. 2025 21.40
+1
saj po faci je kar luštna glede na krčmarjevo Petro je res luštna Petra pa vsak dan drugačna
ODGOVORI
1 0
txoxnxy
12. 08. 2025 21.22
+3
Pa so še normalne familije po svetu.
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089