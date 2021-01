Emma Stone je prvič noseča

32-letna Emma Stone , ki je igrala v filmih, kot so Dežela La La , Gangsterska enota , Služkinje in Neverjetni Spiderman , je po poročanju tujih medijev noseča. Na menedžerja igralke in njenega partnerja Dava McCaryja so tuji mediji naslovili vprašanja, a za zdaj še nista odgovorila. "Zdi se, da je zelo srečna in zelo navdušena nad tem, da bo postala mati. Videti je odlično, zdravo in kar sije. V zadnjem času je v stikih s prijatelji, vedno aktivna in pripravljena na različne izzive," je za tuje medije povedal vir blizu zvezdnice. Septembra leta 2020 sta zaljubljenca potrdila, da sta si obljubila večno zvestobo. Pred tem je decembra leta 2019 igralka na Instagramu pokazala fotografijo bleščečega zaročnega prstana z biseri.

Od takrat živita skromno življenje stran od žarometov. Podrobnosti o poročni slovesnosti prav tako niso prišle v javnost. Emma je v različnih intervjujih povedala, da si nikoli ni mislila, da ji bo zakonsko življenje ugajalo in da si bo kdaj želela imeti otroke. A potrjuje, da si je z leti premislila. "Moj odnos do otrok se je spremenil. Nikoli nisem bila varuška ali kaj podobnega. Kot najstnica sem govorila, da se ne bom nikoli poročila in ne bom imela otrok. Z leti sem ugotovila, da si želim družinskega življenja."

Kljub vsemu pa želi zvezdnica po pandemiji covida-19 nadaljevati igralsko kariero."Ona je profesionalna v vseh pogledih, zelo nadarjena in osredotočena na svoje delo, in Dave to spoštuje," je za People decembra lani povedal vir iz zabavne industrije in še dodal, "popolnoma jo podpira in je nesebičen v želji po njenem uspehu. To so odlične človekove lastnosti za nekoga, kot je Emma. Navdušena je nad njegovim talentom in ga neizmerno spoštuje." Emma in Dave sta v zvezi od 2017, novembra istega leta pa so ju opazili skupaj na ulicah New Yorka. Zaljubljenca se le redko pojavita na rdeči preprogi.