Emma Stone se je razveselila prvega otroka

Emma Stone je rodila 13. marca, po poročanju ameriških medijev pa je novica ostala skrivnost vse do danes. Igralka se je otroka razveselila z možem Davom McCaryjem . Spol otroka za zdaj ni znan. 32-letna zvezdnica in soprog svojo zasebnost pred javnostjo skrbno skrivata.

Dave McCary in Emma Stone.

Stonovo so paparaci z nosečniškim trebuščkom ujeli januarja 2021. Takrat Emma, ki se je pojavila v filmih, kot soDežela La La, Gangsterska enota, Služkinje in Neverjetni Spiderman, o svoji nosečnosti javno ni želela govoriti.