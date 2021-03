Znan spol otroka Emme Stone: rodila je deklico

Hollywoodska igralka Emma Stone in njen mož Dave McCary sta se pred dnevi razveselila deklice, poroča People. 32-letna zvezdnica in soprog svojo zasebnost pred javnostjo skrbno skrivata, zato za zdaj še ni znano, katero ime sta izbrala za prvorojenko.

Novembra 2018 je v intervjuju za revijo Elledejala, da se je želja po otroku razvila s starostjo: "Moj pogled na otroke se je spreminjal z leti," je takrat dejala. "Nikoli nisem bila varuška ali kaj podobnega. Kot najstnica sem si mislila: Nikoli se ne bom poročila, nikoli ne bom imela otrok. Potem pa sem se postarala in sem spremenila mišljenje: Resnično se želim poročiti in si resnično želim imeti otroke."In želja se ji je uresničila.