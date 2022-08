Emma Thompson: Koordinatorji za intimnost so izjemno pomembni

"Koordinatorji za intimnost so izjemno pomembni in ne vem, ali si govoril z nekom, ki so mu moteči, ampak besedi, ki jih boš morda slišal od drugih, so: 'Zaradi njih sem se počutil udobno in varno, čutil sem, da sem sposoben to narediti,'" je odgovorila Emma. "Koordinatorji za intimnost so najbolj fantastična pridobitev v našem poklicu. In ne, ne moreš se kar prepustiti toku. Tam je kamera in ekipa. Nisi sam v hotelski sobi, večino z moškimi. Niti najmanj ne gre za prijetno situacijo."