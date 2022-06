Emma Thompson o sojenju Depp-Heard: Problem tega primera je slava

Priznana britanska igralka je podala svoj pogled na odmevno sodno bitko med Amber in Johnnyjem. Thompsonova meni, da je primer pokazal, da se zvezdnike obravnava drugače, kar je problematično. Dodala je, da sicer odločitev porote po njenem ne bo škodovala gibanju Me Too, moramo pa se še naprej pogovarjati o spolnih zlorabah in ne smemo dopustiti, da nanj vplivata dva zvezdnika.

Emma Thompson je v intervjuju za BBC Radio 4 podala svoje mnenje o zvezdniškem sojenju Depp-Heard in posledicah, ki jih bo imelo na gibanje proti spolnim zlorabam. "Eden izmed največjih problemov tega primera je slava in to, kako se slavne ljudi obravnava in dojema drugače. Gibanje Me Too zaradi tega ne bo iztirjeno, a o tem moramo še naprej govoriti. Pogovor se mora nadaljevati in ne smemo dovoliti, da ga iztiri primer dveh zelo, zelo slavnih ljudi."

icon-expand Emma Thompson FOTO: Profimedia

Medtem ko Thompsonova trdi, da sojenje ne bo imelo posledic za gibanje Me Too, ki pomaga žrtvam spolnega nasilja, glavna akterka Amber Heard meni drugače. V izjavi za javnost je po tem, ko je porota odločila, da so bile njene trditve, da je žrtev družinskega nasilja in spolnega napada, lažne, zapisala: "Moje srce je zlomljeno, ker številni dokazi niso bili dovolj, da bi se zoperstavila nesorazmerni moči in vplivu mojega nekdanjega moža. Še bolj sem razočarana nad tem, kaj ta razsodba pomeni za ženske. To je korak nazaj. V čas, ko so bile ženske, ki so se izpostavile in spregovorile, javno ponižane in sramočene. To znova postavlja pod vprašaj resnost vprašanja, da je nasilje nad ženskami resen prekršek."

Do razsodbe in njenega pomena za žrtve nasilja je bil kritičen tudi igralkin odvetnik: "Ko Johnny Depp reče, da se lahko njegovo življenje odvija naprej, je to korak nazaj na področju pravic žensk. Sporočilo, ki jo daje ta razsodba žrtvam družinskega nasilja, je, bojte se spregovoriti in se postaviti zase," je izjavil za revijo People.