Emma Thompson odvrgla oblačila: Družbeni standardi se za ženske niso spremenili

62-letna igralka Emma Thompson je na virtualni okrogli mizi v okviru festivala Sundance spregovorila o občutkih, ki jih je doživljala tekom snemanja golega prizora za prihajajoči film z naslovom Good Luck to You, Leo Grande. V pogovoru je dejala, da se je bilo sleči velik izziv, saj se družbeni standardi za ženske žal še vedno niso spremenili: "Tako od žensk v resničnem svetu kot tudi od tistih v filmih je pričakovano, da bodo suhe in zdi se, da so ta pričakovanja vedno hujša."

Emma Thompson je za prihajajoč film posnela gol prizor. FOTO: Profimedia

"Nič se ni spremenilo na področju groznih pričakovanj, ki jih družba goji tako do žensk v resničnem svetu kot tudi od tistih v filmih. Od obojnih je namreč pričakovano, da bodo suhe in zdi se, da so ta pričakovanja vedno hujša," je svoje občutke argumentirala Thompsonova in dodala, da prav taka pričakovanja pri ženskah vzbujajo dvome in izgubo samozavesti. V omenjenem filmu z dvema oskarjema nagrajena igralka stopi v čevlje upokojene učiteljice in vdove, ki najame žigola, s katerim želi preživeti intimen večer. "V enem od prizorov moj lik naredi nekaj, česar sama nikoli nisem storila. Lik namreč stopi pred ogledalo in sleče kopalni plašč ter popolnoma sproščeno gleda svoje golo telo brez kakršnih koli dobrih ali slabih občutkov," je v pogovoru v sklopu okrogle mize dejala igralka, ki je priznala da tudi v zasebnem življenju soočenje s telesom, ki ni kot tisto, ki ga družba predstavlja, ostaja izziv.