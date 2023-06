Emma Watson na dopustu pri naših sosedih

Emma Watson se je na dopust odpravila v Benetke, kjer so jo paparaci ujeli v družbi ameriškega podjetnika Ryana Walsha, poroča The Sun. Ali sta igralka in podjetnik kaj več kot zgolj prijatelja, ni znano, se je pa Emma nedavno razšla z Brandonom Greenom, sinom trgovskega tajkuna Philipa Greena. Zvezo sta prekinila po 18 mesecih.

Emma in Ryan sta se v Benetkah sprehajala po mestu, se vozila z mestnim vodnik taksijem in večerjala na restavraciji na otroku La Certosa, kjer sta se jima pridružila dva prijatelja.