Emma Watson oboževalcem: Kaj se dogaja v mojem življenju, vam bom sporočila jaz

31-letna igralka Emma Watson se je po daljšem premoru na družbenih omrežjih končno oglasila svojim oboževalcem. Ti so med tem časom ugibali o njenem ljubezenskem življenju in karieri, saj so se v medijih pojavile govorice o igralkini zaroki in upokojitvi. Watsonova je prekinila molk z objavo na Twitterjuin zapisala: "Dragi oboževalci, govorice o tem ali sem zaročena ali ne ter ali je moja kariera v zatonu, so sami medijski poskusi privabiti čim več klikov, ne glede na to, ali so resnične ali ne. Ko se bo v mojem življenju kaj spremenilo, vam bom to sporočila jaz."