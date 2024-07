Emma Watson po umiku iz Hollywooda znova srečna v ljubezni

Emmi Watson je umik iz igralske industrije očitno dobro del. Zvezdnica filmov Harry Potter, ki je kariero igralke že pred časom obesila na klin in se odločila za življenje izven žarometov, je namreč zaljubljena. Po poročanju tujih medijev je njen izbranec Kieran Brown, njen sošolec iz univerze Oxford. Fotografi so ju namreč ujeli med izmenjevanjem zaljubljenih pogledov in celo nekaj poljubov.

Ko se je odločila, da igralsko kariero obesi na klin, je očitno storila prav. Emma Watson je kljub prepoznavnosti, za katero se lahko zahvali predvsem liku Hermione Granger v franšizi Harry Potter, pred leti prenehala z igranjem in se odločila za življenje stran od žarometov.

Radovedne oči javnosti jo sicer še vedno ne pustijo povsem pri miru in tako je tujim medijem uspelo izvedeti, da je igralka srečno zaljubljena. Fotografi so jo ujeli med poljubljanjem in izmenjevanjem zaljubljenih pogledov s skrivnostnim moškim, mediji pa so kmalu uspeli izbrskati tudi njegovo ime. Po poročanju Daily Maila je novi izbranec nekdanje igralke, ki naj bi se pred letom dni razšla z Brandonom Greenom, Kieran Brown, študent univerze Oxford.

Zaljubljenca sta se očitno spoznala prav med študijem, saj Emma trenutno opravlja izredni magisterij, njen izbranec pa naj bi delal doktorat iz književnosti in ekonomije 19. stoletja. "Emma študira kreativno pisanje, njegova naloga pa je o literarni teoriji – tako da se imata o marsičem pogovarjati. Zdi se, da se imata zelo rada," je za The Sun zatrdil vir blizu para. Ujeli so ju v slaščičarni blizu univerze, medtem ko sta bila na zmenku, vir blizu tujih medijev pa je še dodal, da je med njima vladalo prijetno vzdušje.