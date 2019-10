Emma Watson poljubljala skrivnostnega moškega

Priljubljeno igralko Emmo Watson, ki se je marsikomu vtisnila v spomin z vlogo Hermione Granger v franšizi Harry Potter, so paparaci ujeli med poljubljanjem neznanega moškega. Po poročanju The Daily Maila priljubljena zvezdnica ni mogla skriti čustev, ki si jih goji do svojega čednega spremljevalca, ko se je med telefonskim klicem nagnila k njemu.