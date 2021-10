Emma Watson se je naučila delati s kamero

Igralka Emma Watson se je tokrat oglasila na družbenih omrežjih in pokazala, da jo bomo v prihodnosti večkrat videli tudi za objektivom, saj se je naučila uporabljati profesionalno kamero.

"Stopiti za kamero in spoznati, kako deluje, je nekaj, kar najbolj opolnomoča, in tega sem se naučila med pandemijo. Kot mlada ženska sem vedno mislila, da je najbolj glamurozno in vznemirljivo biti 'muza' nekomu, in seveda smo ženske navdihujoče ... Ampak izjemno in nekaj popolnoma drugega je, če lahko poveš svojo zgodbo in zgodbo drugih ljudi," je Ema zapisala na Instagramu in ob tem delila dve fotografiji, na katerih v rokah drži profesionalno kamero.

Na njeno objavo se je odzvala igralka Reese Witherspoon, ki je izkazala veliko navdušenje nad njenim novim talentom in zapisala: "Odlično! To mi je všeč. Gremo, E."

Ne dvomimo, da bo 31-letna zvezdnica filmske franšize Harry Potter, ki se je v vlogi podeljevalke nedavno udeležila podelitve nagrad Earthshot Prize – gostila sta jo princ William in Kate Middleton – dodobra izpilila to veščino in se priučila snemanih tehnik. In tako bomo v prihodnosti kakšno njeno delo zagotovo videli na velikih platnih.