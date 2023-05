Emma Willis: Ko mi je Evelyn povedala, da je brala o očetovi bolezni, sem se zjokala

Emma Heming Willis je že večkrat priznala, da je demenca ena težjih bolezni, ne le za človeka, ki se z njo spopada, temveč predvsem za njegove svojce. Prav to sama trenutno doživlja na lastni koži, saj se z omenjeno boleznijo sooča njen mož, igralec Bruce Willis, njegovo stanje pa močno vpliva na vse okoli njega. Celo njuna 9-letna hči Evelyn se je sama od sebe pozanimala o njegovi bolezni in svojo mamo podučila o tem, kako morata skrbeti za slavnega 68-letnika.

"Povedati vam moram zgodbo in upam, da mi bo uspelo to storiti brez joka. Ko mi je Evelyn povedala, da je brala o očetovi bolezni, sem se zjokala," je začela Emma Heming Willis v posnetku, ki ga je delila na svojem Instagramu. Kot je razvidno z videa, je 44-letnico močno ganilo, da se je njena 9-letnica sama od sebe seznanila s posebnostmi bolezni, kot je demenca, za katero boleha njen mož in dekličin oče Bruce Willis.

Podjetnica, ki je diagnozo slavnega igralca z javnostjo delila februarja 2022, je priznala, da jo je Evelyn naučila nekaj novega. "Nekega dne mi je rekla, če vem, da ljudje z demenco lahko postanejo zelo dehidrirani. Tega nisem vedela, ko sem jo vprašala, kako to ve ona, pa mi je povedala, da je v šoli med prostim časom iskala zabavna dejstva o demenci," je nadaljevala Emma v posnetku in obenem dodala, da je 9-letnica resnično hči svojega očeta, saj tudi Bruce zelo rad in pogosto brska po spletu za 'zabavnimi' dejstvi.

"Obljubila sem ji, da bova vedno poskrbeli, da bo imel oče pri sebi steklenico vode. Hvala, da si me to naučila," se je zvezdnica iskreno zahvalila svoji radovednici v posnetku in kasneje pozvala sledilce, naj se tudi sami učijo o boleznih svojih bližnjih. "Najbolj ljubeča in sočutna stvar, ki jo lahko storimo kot družina ali prijatelji za svoje bližnje, je, da smo radovedni in se poučimo o njihovi bolezni," je še dodala.