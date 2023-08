Emma Willis o skrbi za Brucea: Nisem dobro, a moram dati vse od sebe

Žena Brucea Willisa je priznala, da skrb za moža, ki se sooča s frontotemporalno demenco, slabo vpliva na njeno duševno zdravje. V posnetku na družbenem omrežju je dejala, da ima ima pogosto pesimistične misli.

V zadnjem letu je bila družina Brucea Willisa odprta glede igralčevega zdravja. Februarja je sporočila, da so zvezdniku diagnosticirali frontotemporalno demenco, ki zaradi postopnih sprememb in poškodb v možganih povzroča težave z vedenjem in jezikom. Zanj skrbi njegova žena Emma Heming Willis, ki je o svoji izkušnji negovalke spregovorila na družbenem omrežju.

Emma Willis je dejala, da ima ima kot negovalka temačne misli. FOTO: Profimedia

V objavi na Instagramu je vplivnica spregovorila o težavah z duševnim zdravjem, s katerimi se spopada v tem težkem obdobju. Najprej se je zahvalila negovalcem, ki so z njo delili fotografije svojih vsakodnevnih dejavnosti. Dejala je, da so jo izjemno osrečile, in izrazila zadovoljstvo, da so si negovalci vzeli čas ter poskrbeli tudi zase. "Pomembno je, da prekinemo svoje razmišljanje, ki je zelo temačno."