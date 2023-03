Emma Willis ob obletnici poroke: Za negovalce so posebne priložnosti težke

"Začela sem razmišljati o tem, kako težke so lahko te posebne priložnosti za negovalce, ko bi se naša ljubljena oseba ponavadi spomnila na ta dogodek, a se sedaj zaradi možganskih sprememb ne more. Tako pač je. Kar želim povedati, je, da če poznate nekoga, ki skrbi za nekoga drugega, ne sprašujte, kaj lahko naredite zanj, to zgolj naredite. Naključna dobra dejanja bodo z mano ostala še dolgo," je zapisala vplivnica in se še enkrat zahvalila prijateljici, ker ji je polepšala dan.

Družina Brucea Willisa je februarja sporočila, da so igralcu diagnosticirali frontotemporalno demenco in so težave s komunikacijo le eden od simptomov bolezni, s katero se sooča. Njegova žena je mesec kasneje na družbenem omrežju zapisala, da sodeluje s specialistko, ki jo uči, kako negovati ljudi z demenco.