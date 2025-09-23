Emmanuel Macron zaradi Donalda Trumpa obtičal na ulici v New Yorku

Kolono avtomobilov, v kateri so Emmanuela Macrona peljali s sedeža Združenih narodov proti francoskemu konzulatu v New Yorku, je newyorška policija zaustavila, ko je zaprla več ulic zaradi prehoda Trumpove predsedniške avtomobilske kolone.

Videoposnetek, ki ga je objavil francoski medij Brut, prikazuje Macrona, kako izstopi iz avtomobila in se nato pogovarja s policistom. Ta se je francoskemu predsedniku opravičil z besedami: "Žal mi je, gospod predsednik, trenutno je vse blokirano."

Macron je sprva odgovoril, da ni videti nobene avtomobilske kolone, in pozval policista, naj ga spusti mimo. Videoposnetek nato prikazuje francoskega predsednika, kako sloni na železni ograji ob cesti in govori po telefonu, domnevno s Trumpom, in se mu ob smehu pritoži, da "čaka na ulici, ker je zaradi njega vse blokirano".

Francoski predsednik je nato v spremstvu varnostnikov peš nadaljeval pot po ulicah New Yorka, med približno pol ure trajajočim sprehodom pa se je večkrat ustavil, da bi se fotografiral z mimoidočimi sprehajalci.

Macronov prisilni postanek in večerni sprehod po ulicah Manhattna je sledil njegovemu ponedeljkovemu govoru na konferenci za rešitev dveh držav na sedežu ZN v New Yorku, med katerim je razglasil, da je Francija uradno priznala Palestino.