Tuja scena

Emmanuel Macron zaradi Donalda Trumpa obtičal na ulici v New Yorku

New York, 23. 09. 2025 19.47 | Posodobljeno pred 47 minutami

STA , E.K.
8

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v ponedeljek zvečer obtičal na ulici v New Yorku, ker je policija zaustavila promet zaradi prehoda kolone predsednika ZDA Donalda Trumpa. Macron je poklical Trumpa in se pošalil, da je vse obstalo zaradi njega, nato pa je pot po ulicah Manhattna v spremstvu varnostnikov nadaljeval peš.

Kolono avtomobilov, v kateri so Emmanuela Macrona peljali s sedeža Združenih narodov proti francoskemu konzulatu v New Yorku, je newyorška policija zaustavila, ko je zaprla več ulic zaradi prehoda Trumpove predsedniške avtomobilske kolone.

Videoposnetek, ki ga je objavil francoski medij Brut, prikazuje Macrona, kako izstopi iz avtomobila in se nato pogovarja s policistom. Ta se je francoskemu predsedniku opravičil z besedami: "Žal mi je, gospod predsednik, trenutno je vse blokirano."

Macron je sprva odgovoril, da ni videti nobene avtomobilske kolone, in pozval policista, naj ga spusti mimo. Videoposnetek nato prikazuje francoskega predsednika, kako sloni na železni ograji ob cesti in govori po telefonu, domnevno s Trumpom, in se mu ob smehu pritoži, da "čaka na ulici, ker je zaradi njega vse blokirano".

Francoski predsednik je nato v spremstvu varnostnikov peš nadaljeval pot po ulicah New Yorka, med približno pol ure trajajočim sprehodom pa se je večkrat ustavil, da bi se fotografiral z mimoidočimi sprehajalci.

Macronov prisilni postanek in večerni sprehod po ulicah Manhattna je sledil njegovemu ponedeljkovemu govoru na konferenci za rešitev dveh držav na sedežu ZN v New Yorku, med katerim je razglasil, da je Francija uradno priznala Palestino.

Zmaga Ukrajini
23. 09. 2025 20.30
-2
Kako lepo se je Macron sprehodil po ulicah New Yorka, prav dobro ga je videti.... medtem pa mora oranžni čas čuvat svoja ušesa, zapirat ceste kjer se vozi, hahahahaha.... pač usoda klovnov a la oranžni.
ODGOVORI
1 3
Grdoba
23. 09. 2025 20.16
+0
Tam je Trump vsega kriv pri nas pa Janša.
ODGOVORI
2 2
JanezNovak13
23. 09. 2025 20.15
+4
Pri nas imamo rešitev: helikopter
ODGOVORI
4 0
Killing of Hind Rajab
23. 09. 2025 20.15
+2
micron govori angleško tako...da žveči wrigley's ...tekoče...soproga zna več tujih jezikov z levo ali desno dlanjo , ... to on vse razume kot mora....
ODGOVORI
2 0
Kod.
23. 09. 2025 20.09
+4
Naj bo zadovoljen,da ni obtičal pred WC-ji
ODGOVORI
4 0
Killing of Hind Rajab
23. 09. 2025 20.12
+3
v wcju
ODGOVORI
3 0
JanezNovak13
23. 09. 2025 20.14
+3
*na* wcju
ODGOVORI
3 0
FRPuma
23. 09. 2025 20.15
+2
To bi mu bilo bolj všeč.
ODGOVORI
2 0
