Emme Thompson umetna inteligenca pri pisanju ne navdušuje: Pojdi v r*t

Umetna inteligenca velja za učinkovit pripomoček pri reševanju bolj zapletenih zahtev ali pa zadolžitev, ki človeku vzamejo dlje časa. A nad UI niso vsi navdušeni. Med njimi je nedvomno tudi britanska igralka Emma Thompson .

V pogovoru s Stevenom Colbertom je delila svojo frustracijo, ki jo čuti pri pisanju scenarijev. Te navadno piše z roko, saj verjame "v povezavo med možgani in rokami", preden jih pretipka. "V zadnjem času me Word neprestano sprašuje, ali naj namesto mene ponovno prepiše besedilo. Zato mu na koncu vedno rečem: 'Ne rabim, da prepišeš, kar sem pravkar napisala. Pojdi v r*t.' To me tako jezi," je povedala.

Kot je priznala, izzivi s tehnologijo zanjo niso nič novega. Ko je pisala scenarij za enega od filmov, je namreč ugotovila, da je celotno besedilo izginilo. Ko so "rešili" scenarij, je iz njega nastala ena dolga poved, zato je morala ponovno napisati besedilo. "Računalnik ga je vzel in skril. Kot da bi to počel namenoma," je še dodala.

V zadnjem obdobju se vrstijo pozivi k omejitvi rabe umetne inteligence v najrazličnejših vrstah umetnosti – od glasbe, kjer je več kot tisoč britanskih glasbenikov in glasbenic v znak protesta izdalo t. i. tihi album, do igre. Hollywood je pred mesecem dni namreč pretresla "igralka", ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.