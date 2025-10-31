Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Emme Thompson umetna inteligenca pri pisanju ne navdušuje: Pojdi v r*t

New York, 31. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
0

Emma Thompson ni ena od umetnic, ki so navdušene nad umetno inteligenco. To je nedavno priznala v enem od intervjujev, v katerem je povedala, da jo Word neprestano sprašuje, ali naj ponovno prepiše, kar je že sama napisala. "Ne rabim, da prepišeš, kar sem pravkar napisala. Pojdi v r*t," se je spomnila besed, ki jih je namenila računalniku.

Umetna inteligenca velja za učinkovit pripomoček pri reševanju bolj zapletenih zahtev ali pa zadolžitev, ki človeku vzamejo dlje časa. A nad UI niso vsi navdušeni. Med njimi je nedvomno tudi britanska igralka Emma Thompson.

Emma Thompson ni navdušena nad umetno inteligenco.
Emma Thompson ni navdušena nad umetno inteligenco. FOTO: AP

V pogovoru s Stevenom Colbertom je delila svojo frustracijo, ki jo čuti pri pisanju scenarijev. Te navadno piše z roko, saj verjame "v povezavo med možgani in rokami", preden jih pretipka. "V zadnjem času me Word neprestano sprašuje, ali naj namesto mene ponovno prepiše besedilo. Zato mu na koncu vedno rečem: 'Ne rabim, da prepišeš, kar sem pravkar napisala. Pojdi v r*t.' To me tako jezi," je povedala.

Kot je priznala, izzivi s tehnologijo zanjo niso nič novega. Ko je pisala scenarij za enega od filmov, je namreč ugotovila, da je celotno besedilo izginilo. Ko so "rešili" scenarij, je iz njega nastala ena dolga poved, zato je morala ponovno napisati besedilo. "Računalnik ga je vzel in skril. Kot da bi to počel namenoma," je še dodala.

V zadnjem obdobju se vrstijo pozivi k omejitvi rabe umetne inteligence v najrazličnejših vrstah umetnosti – od glasbe, kjer je več kot tisoč britanskih glasbenikov in glasbenic v znak protesta izdalo t. i. tihi album, do igre. Hollywood je pred mesecem dni namreč pretresla "igralka", ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

emma thompson umetna inteligenca pisanje
Naslednji članek

Princ Andrew izgubil še naziv princa

SORODNI ČLANKI

Založnik knjig o Harryju Potterju: AI lahko spodbudi ustvarjalnost

Rama: Albanska AI ministrica Diella noseča s 83 otroki

Flirrt: Umetna inteligenca je bergla na berglo človeškemu srcu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330