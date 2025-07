Emmi Watson zaradi prehitre vožnje za pol leta odvzeli vozniški izpit

Britanski igralki Emmi Watson so za pol leta zaradi prehitre vožnje odvzeli vozniški izpit. Gre za dogodek iz konca lanskega julija, ko so jo v Oxfordu ujeli, ko je namesto slabih 50 kilometrov na uro vozila prek 60 kilometrov na uro. Pred omenjenim prekrškom je imela igralka že devet kazenskih točk. Zaradi kršitve je morala plačati globo v višini 1044 funtov (okoli 1190 evrov).

Watson se zaslišanja na sodišču ni udeležila, prav tako zadeve še ni komentirala. Je pa njen odvetnik Mark Haslam po poročanju BBC dejal, da "bo lahko plačala globo".

Emma Watson je zaslovela z vlogo Hermione Granger v seriji filmov o Harryju Potterju. Po koncu snemanja omenjenih filmov – ti so izhajali med letoma 2001 in 2011 – je v Disneyjevi klasiki Lepotica in zver zaigrala Belle. Nazadnje je leta 2019 zaigrala v z oskarjem nagrajenem filmu Grete Gerwig Čas deklištva (Little Women). Od leta 2023 na sloviti Oxfordski univerzi študira kreativno pisanje.