Emmo Stone in njenega izbranca izdala prstana. Sta že poročena?

Sta se z oskarjem nagrajena igralka Emma Stone in Dave McCary res že poročila? Papapraci so 31-letno igralko in 35-letnega Dava ujeli na sprehodu. Zvezdnica je nosila udobna oblačila, in sicer bel pulover z dolgimi rokavi, hlače z naramnicami, bejzbolsko čepico, svoj videz pa je dopolnila s sandali. Medtem ko je njen, uradno še zaročenec nosil črne hlače in belo majico s potiskom. Zaljubljenca sta nosila ujemajoča se zlata prstana in takoj sta bila v središču pozornosti. Začela so se pojavljati namigovanja, ali sta se celo že poročila. Spomnimo, da so se prve govorice o njuni domnevni zakonski zvezi pojavile že marca. To pa še ni vse. Zaradi ohlapnih oblačil, ki jih je nosila Emma, so nekateri začeli špekulirat, ali je zvezdnica tudi že v veselem pričakovanju.

Ameriška igralka Emma Stone, ki je igrala v filmih, kot so Dežela La La, Gangsterska enota in Neverjetni Spiderman, in Dave McCary sta se konec lanskega leta zaročila. Veselo novico sta sporočila na družbenih omrežjih, kjer je bodoča nevesta delila tudi fotografijo diamantnega prstana.

Zaljubljenca sta se domnevno spoznala pred štirimi leti, ko je bila igralka gostiteljica oddaje SNL decembra 2016. V zvezi sta od 2017, novembra istega leta pa so ju opazili skupaj na ulicah New Yorka. Poroko sta sicer načrtovala v marcu, a sta jo zaradi pandemije morala prestaviti.

"Ona je profesionalna v vseh pogledih, zelo nadarjena in osredotočena na svoje delo, in Dave to spoštuje," je za People decembra lani povedal vir iz zabavne industrije in še dodal, "Popolnoma jo podpira in je nesebičen v želji po njenem uspehu. To so odlične človekove lastnosti za nekoga, kot je Emma. Navdušena je nad njegovim talentom in ga neizmerno spoštuje."