Tuja scena

Emmo Watson ujeli med poljubljanjem z milijarderjem

Nova Mehika, 06. 03. 2026 11.55 pred 58 minutami 2 min branja 4

Avtor:
K.A.
Strastni poljubi med igralko in milijardejem so na letališču poželi veliko pozornosti.

Emma Watson je znova zaljubljena. Priljubljeno zvezdnico so fotografi ujeli med poljubljanjem z Gonzalom Hevio Baillèresom. Britanska igralka in mehiški milijarder sta govorice o zvezi sprožila že konec leta 2025, ko so ju ujeli skupaj, zdaj pa sta z javnim izkazovanjem nežnosti le potrdila, da je med njima več kot le prijateljstvo.

Zaljubljeni pogledi, nežni dotiki in strastni poljubi so jasen znak, da sta Emma Watson in Gonzalo Hevio Baillères več kot le prijatelja. Zaljubljeni par so fotografi nedavno ujeli na letališču v Novi Mehiki, kjer je bilo videti, da jima je popolnoma vseeno za radovedne poglede in da imata oči le drug za drugega.

Emma Watson in Gonzalo Hevie Baillères ne skrivata več svoje ljubezni.
Emma Watson in Gonzalo Hevie Baillères ne skrivata več svoje ljubezni.
FOTO: Profimedia

Nekdanja otroška zvezdnica, ki je zaslovela kot Hermiona Granger v filmih o Harryju Potterju, se je po snidenju na letališču s svojim dragim odpravila na večerni zmenek. Privoščila sta si večerjo v eni od restavracij v bližini letališča. Zaljubljenca sta ugibanja o romanci sprožila že konec leta 2025, ko so ju skupaj ujeli v Courchevelu v francoskih Alpah. Pozneje sta bila opažena na Punta Miti, slikovitem polotoku ob mehiški pacifiški obali.

Strastni poljubi med igralko in milijardejem so na letališču poželi veliko pozornosti.
Strastni poljubi med igralko in milijardejem so na letališču poželi veliko pozornosti.
FOTO: Profimedia

Baillères je sicer član ugledne mehiške poslovne družine in je povezan s konglomeratom Grupo Bal, ki ga je ustanovil Alberto Baillères in se ukvarja z rudarstvom, zavarovalništvom, maloprodajo in financami. Trenutno je generalni direktor v podjetju Lok, ki se specializira za rešitve na področju umetne inteligence. Pred zvezo z igralko je bil zaljubljen v mehiško pop zvezdnico in igralko Belindo.

Preberi še Emma Watson po umiku iz Hollywooda znova srečna v ljubezni

35-letnico so leta 2022 povezovali z Brandonom Greenom, sinom modnega mogotca sira Petra Greena, leto dni po razhodu z njim pa naj bi srečo našla s sošolcem z univerze Oxford, Kieranom Brownom. V enem svojih redkih intervjujev o ljubezenskem življenju je razkrila, da ji je bolj po godu, če so njeni izbranci ljudje, ki niso preveč seznanjeni z njenimi igralskimi dosežki. "Včasih se mi ljudje opravičujejo, ker niso gledali mojih filmov, jaz pa jim rečem, da mi je to še bolj všeč," je povedala.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Emma Watson Gonzalo Hevia Baillères ljubezensko življenje mehiški milijarder harry potter

