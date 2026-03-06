Emmo Watson ujeli med poljubljanjem z milijarderjem

Zaljubljeni pogledi, nežni dotiki in strastni poljubi so jasen znak, da sta Emma Watson in Gonzalo Hevio Baillères več kot le prijatelja. Zaljubljeni par so fotografi nedavno ujeli na letališču v Novi Mehiki, kjer je bilo videti, da jima je popolnoma vseeno za radovedne poglede in da imata oči le drug za drugega.

Emma Watson in Gonzalo Hevie Baillères ne skrivata več svoje ljubezni. FOTO: Profimedia

Nekdanja otroška zvezdnica, ki je zaslovela kot Hermiona Granger v filmih o Harryju Potterju, se je po snidenju na letališču s svojim dragim odpravila na večerni zmenek. Privoščila sta si večerjo v eni od restavracij v bližini letališča. Zaljubljenca sta ugibanja o romanci sprožila že konec leta 2025, ko so ju skupaj ujeli v Courchevelu v francoskih Alpah. Pozneje sta bila opažena na Punta Miti, slikovitem polotoku ob mehiški pacifiški obali.

Strastni poljubi med igralko in milijardejem so na letališču poželi veliko pozornosti. FOTO: Profimedia

Baillères je sicer član ugledne mehiške poslovne družine in je povezan s konglomeratom Grupo Bal, ki ga je ustanovil Alberto Baillères in se ukvarja z rudarstvom, zavarovalništvom, maloprodajo in financami. Trenutno je generalni direktor v podjetju Lok, ki se specializira za rešitve na področju umetne inteligence. Pred zvezo z igralko je bil zaljubljen v mehiško pop zvezdnico in igralko Belindo.