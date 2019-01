En mesec po porodu dvojčic blestela v kratki obleki

Jacqueline Bracamontesse je v Miamiju udeležila dogodka Natpe, na katerem je televizijska hiša Telemundo predstavila svoje paradne konje oziroma projekte, ki jih pripravljala za leto 2019.

39-letna igralka je za to priložnost izbrala črno oprijeto kratko obleko, v kateri je bila deležna ogromno pozornosti in začudenja oboževalcev, kako je lahko samo po enem mesecu od poroda videti odlično. Ena od oboževalk je njeno fotografijo z rdeče preproge komentirala, da sploh ni videti, da je rodila in da naj ji razkrije recept za tako hitro izgubo poporodne teže.