En mesec po smrti pevca, se je poslovil še njihov varnostnik

''Počivaj v miru, Con. Vedno si kril naša hrbta in več let skrbel za nas, rešil si nas iz veliko težkih situacij na turneji. Bil si resnično velik človek, v bistvu si bil Superman - ljudje, ki so te poznali, bodo razumeli, o čem govorim ... Predvsem si bil najbolj zvest prijatelj vsem nam ... Resnično te bomo pogrešali in te ne bomo nikoli pozabili. Jayne in družini pošiljamo ljubezen,'' so na uradni Facebook strani ob smrti njihovega varnostnika Cona zapisali člani zasedbe The Prodigy. Okoliščine smrti niso znane.

Con se je poslovil dober mesec po tem, ko je umrl 49-letni Keith Flint, pevec glasbene skupine The Prodigy. Našli so ga na njegovem domu, policija je v uradni izjavi dejala, da sumljivih okoliščin ni bilo. Zasedba je nato na spletu potrdila, da je šlo za samomor

Vodja zasedbeLiam Howlettje nato na Instagramu zapisal, da je pevec storil samomor: "Res je. Ne morem verjeti, da to pišem, toda naš brat Keith si je vzel življenje. Sem v šoku, zelo jezen, zmeden in z zlomljenim srcem ... brat Liam.''