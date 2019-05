Ena najbogatejših Zemljank bo precejšnji delež premoženja dala v dobrodelne namene

Iniciativo Giving Pledge so leta 2010 ustanovili Billin Melinda Gates, Warren Buffett in drugi, ki so dali vzor drugim bogatašem, naj za časa svojega življenja ali po smrti v dobrodelne namene podarijo najmanj polovico svojega premoženja.

Tretja najbogatejša ženska na svetu je svojo radodarnost izkazala že ob ločitvi, ko je Jeffu Bezosu prepustila 75-odstotni dotlej skupni delež v Amazonu in mu pustila še nadzor nad časopisomThe Washington Posto ter nekaterimi drugimi podjetji. Ostal ji je slabih 32 milijard evrov vreden delež v Amazonu in še slaba milijarda za tekoče stroške.

"Vsak od nas je zbral darove, ki jih lahko ponudimo skozi neskončno vrsto vplivov in srečnih dogodkov, ki jih ne moremo nikoli popolnoma razumeti. Poleg vsega, s čimer me je nagradilo življenje, imam tudi nesorazmerno veliko vsoto denarja, ki ga lahko delim. Še vedno bom imela premišljen pristop do filantropije. Potreben bo čas, trud in skrb, a ne bom čakala. Nadaljevala bom, dokler ne bo blagajna prazna,"je zapisala MacKenzie Bezos.

Jeff Bezos je vstop nekdanje soproge v dobrodelni klub bogatašev navdušeno pohvalil, vendar pa zgledu ni sledil. Iniciativa ima sedaj več kot 200 podpisnikov in podpisnic iz 23 držav sveta, med katerimi sta na seznamu tudi slovenska zakonca IzainSamo Login.