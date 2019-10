Umrla ena najbolj cenjenih opernih pevk in večkratna dobitnica nagrade grammy

"Izjemno smo ponosni na njene glasbene dosežke in na dejstvo, da bo navdih, ki ga je podarjala občinstvu po vsem svetu, še naprej vir veselja," je zapisala družina operne pevke Jessye Norman, ki je bila ena najbolj cenjenih opernih pevk in večkratna dobitnica nagrade grammy. Za 74. letno pevko so bili usodni zapleti po poškodbi hrbtenjače leta 2015, odpovedalo ji je tudi več organov. Zvezdnica je bila ena na prvih Afroameričank, ki je uspela v opernem svetu, zaslovela je po izvedbah del Richarda Wagnerja.

V newyorški Metropolitanski operi, kjer je Jessye Norman pela v več kot 80 predstavah, so izpostavili njen "čudoviti ton, izjemno moč in glasbeno senzibilnost". V ponedeljek so ji tudi posvetili predstavo Porgy in Bess. "Jessye Norman je bila ena največjih umetnic, kar jih je kdajkoli pelo na našem odru," je zapisal generalni direktorPeter Gelb in dodal: "Njena dediščina bo živela večno."

Jessye Norman se je rodila 15. septembra 1945 v ameriški zvezni državi Georgia. Glasbo je študirala v Washingtonu. Večji del zgodnje kariere je preživela v Evropi. Debutirala je leta 1969 v Nemški operi v Berlinu kot Elisabeth v Wagnerjevem Tannhäuserju.

Njen širok glasbeni repertoar, ki je vključeval tudi jazz izvedbe, so med drugim sestavljala še delaFrancisa Poulenca, Leoša Janačka, Bele Bartoka, Giuseppeja Verdija, Richarda Straussa in Arnolda Schönberga.

V newyorški Metropolitanski operi je debutirala leta 1983. Kot ena najbolj priljubljenih opernih pevk 80. in 90. let minulega stoletja je pela na inavguracijah ameriških predsednikov Ronalda Reagana in Billa Clintona ter na slovesnosti ob 60. rojstnem dnevu britanske kraljice Elizabete.

Prejela je štiri grammyje za glasbene dosežke ter grammyja za življenjsko delo. Je tudi dobitnica nacionalne medalje za umetnost, ki jo podeljuje ameriška vlada.