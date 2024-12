Ena najbolj prepoznavnih britanskih igralk Judi Dench dopolnila 90 let

Judi Dench se je med britanskimi igralci uveljavila kot ena najbolj prepoznavnih obrazov. Kariero je podobno kot njeni kolegi začela v teatru, najprej s Shakespearom, zatem pa je nanizala vrsto raznolikih vlog tako na gledaliških deskah kot na televiziji in v filmih. 9. decembra praznuje 90 let.

Judi Dench je znana po tem, da je pogosto igrala dostojanstvene in odločne ženske na položajih, ki so jim tisti nižjega stanu včasih nasprotovali ali jih kritizirali. Kariero je začela leta 1957 pri družbi Old Vic Company, kasneje je sodelovala z narodnim in Kraljevim Shakespearovim gledališčem. V Shakespearovih igrah je bila Ofelija v Hamletu, Julija v Romeu in Juliji ter Lady Macbeth v Macbethu.

Judi Dench je dopolnila častitljivih 90 let. FOTO: Profimeda icon-expand

V začetku 80. let je nato s serijo A Fine Romance zaslovela na televiziji, v filmih pa se je sprva pojavljala le redko. Prelomna je bila vloga M iz filmov o tajnemu agentu Jamesu Bondu, ki jo je igrala od leta 1995 dalje. Zatem je upodobila kraljico Viktorijo v filmu Gospa Brown in nastopila v filmih, kot so Čokolada, Iris in Zapiski o škandalu. Za vlogo kraljice Elizabete v filmu Zaljubljeni Shakespeare režiserja Johna Maddena je leta 1999 prejela oskarja za najboljšo stransko vlogo. Kraljico Viktorijo je nato igrala še v filmu iz leta 2017 Victoria & Abdul v režiji Stephena Frearsa.

Kritiki so jo večkrat označili za največjo igralko po drugi svetovni vojni in najboljšo britansko igralko vseh časov. Sodi namreč v generacijo, ki se je kalila s Shakespearom in v katero denimo sodi tudi nedavno preminula Maggie Smith. Za svoje delo je prejela številne nagrade, že leta 1966 bafto za najbolj obetavno novinko za vlogo v filmu Ob štirih zjutraj. Baft je nato sledilo še deset, temu pa je med drugim dodala še dva zlata globusa in nagrado tony.