Ena najbolj razgaljenih starlet drugič noseča

Amber Rose , 35-letni model in starleta, znana po objavljanju fotografij, na katerih je v večini primerov pomanjkljivo oblečena, je na Instagramu obelodanila novico, da pričakuje svojega drugega otroka. Rose ima iz preteklega razmerja z glasbenikom Wizom Khalifo 6-letnega sina po imenu Sebastian Taylor Thomaz . Svojega drugega otroka pričakuje z Alexandrom Edwardsom , glasbenim založnikom. Tako Amber kot Alexander sta na svojih profilih delila fotografijo, na kateri je Amber na ultrazvoku ter sliko pospremila s sporočilom. 35-letnica je napisala: ''Alexander in jaz sva presrečna, ker lahko z vami deliva novico, da pričakujeva majhnega fantka. P.S. Sebastian je presrečen, ker bo zdaj 'veliki bratec'!''

Pričakujočima staršema so v komentarjih številni izrazili čestitke in zaželeli vse najboljše - oglasila se je tudi glasbenica Demi Lovato , ki je pod Amberino objavo pustila sporočilo: ''Čestitke, mama!''

Amber je v eni izmed objav januarja letos razkrila, v kakšnem odnosu je s svojim trenutnim partnerjem: ''V preteklosti sem besedi 'najboljši prijatelj' uporabljala zelo previdno in ohlapno – ko je šlo za moje nekdanje partnerje. Zdaj lahko z gotovostjo povem, da je ta moški resnično moj najboljši prjatelj! Pogovarjava se lahko ure in ure, zaradi njega sem boljša oseba, posluša me in me razume. V moje življenje je prišel v trenutku, ko sem imela dovolj vsega narcisizma, varanja in zlorab, ki sem jih bila deležna v preteklih razmerjih.''

Starleta, ki je zaradi svojega videza pogosto naletela na kritike, je nadaljevala: ''Ko sem ga spoznala (Alexandra), sem bila globoko prizadeta in sem ga nekaj časa odrivala od sebe. S svojim pristopom me je prepričal v to, da mu lahko zaupam ... Simultano me je ljubil in delal na tem, da sem premagala svoje strahove in se ponovno naučila zdravo ljubiti.''