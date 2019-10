Ena najlepših žensk na svetu se po desetih letih zakona ločuje

V zvezdniškem svetu je odjeknila novica, da se po desetih letih zakona ločujeta 44-letna Christina Hendricks in 41-letni Geoffrey Arend . Svojo odločitev sta obelodanila prek Instagrama, kjer sta delila zapis: ''Pred 12 leti sva se zaljubila in postala partnerja. Združila sva najini neverjetni družini, se neštetokrat nasmejala, ustvarila čudovita prijateljstva in izkusila številne neverjetne priložnosti. Danes bova storila naslednji skupen korak, a na ločenih poteh. Vedno bova hvaležna za vso ljubezen, ki sva jo čutila in še vedno bova sodelovala pri vzgoji najinih psov. Vzela si bova čas, da se v tem prehodu ponovno najdeva, zato se zahvaljujeva vsem, ki nama boste izkazali podporo, razumevanje in dovolj osebnega prostora, da to storiva.''

Christina in Geoffrey, oba igralca, sta se spoznala leta 2009 prek takratnega Christininega soigralca Vincenta Kartheiserja. 44-letnica, ki velja za eno najlepših žensk na svetu in je večkrat krasila naslovnice številnih revij in modnih kampanj, je priznala, da je Arend takoj pritegnil njeno pozornost.''Ko je Geoffrey vstopil v prostor, sem takoj vprašala: Kdo je ta človek? Imel je neverjetno pričesko in bil je popolnoma raztresen – zamujal je in vsi so ga čakali. Pridrvel je z vso to energijo ... ''Igralka je nadaljevala, da je istega večera dobila njegovo telefonsko številko pod pretvezo, da bi bila lahko prijatelja. ''Seveda sem ga takoj, ko sem prišla domov, poiskala na spletu,'' je priznala.