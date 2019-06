Ena najuspešnejših manekenk vseh časov proslavila 21. obletnico poroke

Ena najuspešnejših manekenk vseh časov, danes 53-letna Cindy Crawford , je s soprogom, 57-letnim poslovnežem Randejem Gerberjem obeležila 21. obletnico poroke. Svojega skoka v zakonski jarem izpred 21 let se je spomnila z objavo fotografije s poroke, pod katero je svojemu soprogu namenila besede: ''Srečna sem, ker praznujeva ta dan izpred 21 let. Veselo obletnico ti želim, Rande. Tega potovanja si ne morem predstavljati z nikomer drugim. Ljubim te.''

Za upokojeno manekenko je to njen drugi zakon, saj je bila pred tem od leta 1991 do 1995 poročena z igralcem Richardom Gereom. Z Gerberjem se je do oltarja sprehodila leta 1998, zakonca pa imata danes 19-letnega sina Presleyja in 17-letno hčerko Kaio. Oba otroka sta se odločila hoditi po materinih stopinjah in sta tako že nekaj let dejavna v modni industriji.