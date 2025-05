Ena od žrtev Harveyja Weinsteina na sodišču: Vzel mi je dušo!

Na sodišču v New Yorku poteka ponovno sojenje osramočenemu filmskemu mogulu Harveyju Weinsteinu v primeru spolnih zlorab, katerih obsodbo je sodišče pred letom dni razveljavilo. Nasproti 73-letnika je med pričanjem sedela nekdanja poljska manekenka Kaja Sokola, ki je pod prisego dejala, da jo je Weinstein spolno zlorabil, ko ji je bilo 16 let.

Harvey Weinstein, nekdanji filmski producent in eno največjih imen Hollywooda, je znova sedel na zatožno klop, kjer mu v New Yorku ponovno sodijo zaradi obtožb spolnih zlorab. Sodišče in porota so bili priča zgodbi ene od domnevnih žrtev 73-letnika, nekdanja poljska manekenka Kaja Sokola pa je Weinsteina obtožila spolnega napada, ki se je zgodil leta 2002, ko je bila stara komaj 16 let.

Kaja Sokola (v sredini) je pričala zoper Harvyja Weinsteina. FOTO: Profimedia icon-expand

Kaja je med pričanjem povedala, da se je napad zgodil v enem od hotelov na Manhattnu, Weinstein pa ji je zapovedal, naj sleče bluzo, vtaknil svojo roko za njene spodnje hlače in jo prisilil, da se je dotikala njegovega spolovila. Dodala je, da je v ogledalu strmel vanjo s črnimi in grozečimi očmi, pozneje pa zagrozil, da o napadu ne sme z nikomer govoriti.

Razkrila je, da je med njunim srečanjem Weinstein omenjal imeni Penelope Cruz in Gwyneth Paltrow, obljubljal pa ji je, da ji bo pomagal uresničiti sanje v Hollywoodu. "Še nikoli nisem bila v takšni situaciji. Počutila sem se neumno in osramočeno, kot da je moja krivda, da sem se spravila v takšen položaj," je dejala.

Harvey Weinstein se znova zagovarja na sodišču. FOTO: Profimedia icon-expand

Weinstein vse obtožbe vztrajno zavrača, do razveljavitve obsodbe pa je pred letom prišlo, ker so se napadi zgodili predolgo nazaj. Kot trdi tožilstvo, je Kajo napadel po tem, ko ji je s pomočjo zvez priskrbel nadomestno vlogo v filmu. "Vzel mi je dušo!" je dejala med pričanjem, ko je opisovala napad, med katerim se je branila, a je bil moški premočan, da bi ga odrinila s svojega telesa.