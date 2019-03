Ena redkih fotografij zakoncev Beckham, na kateri se Victoria smeji

Slavna zakonca sta tokrat naredila izjemo. Udeležila sta se posebnega dogodka, ki ga je organizirala nogometna ekipa Los Angeles Galaxy, za katero je David igral med letoma 2007 in 2012. 43-letni zvezdnik je z oboževalci na Instagramu delil dve fotografiji čudovitega večera. Na prvi je David poziral s priljubljenim voditeljem in komikom Jamesom Cordenom , oba pa sta zelo prešerno nasmejana.

David in Victoria Beckham spadata med tiste zvezdnike, ki na družbenih omrežjih radi delijo fotografije svojih otrok in poslovnih uspehov, nekoliko bolj pa sta zadržana pri objavah njunih skupnih fotografij.

Na drugi fotografiji, ki jo je na svojem profilu objavila tudi Davidova žena, Victoria Beckham, so slavna zakonca ujeli v zelo sproščenem elementu. Zaljubljenca sta sedela za mizo, na kateri so bile prižgane sveče, ki so pričarale romantično vzdušje. Če dobro pogledamo fotografijo, lahko vidimo, da je Victoria pred usta dala roko. S to gesto je mogoče želela skriti svoj nasmeh, a pri tem ni bila uspešna. Kot kaže, sta zaljubljenca res uživala v sproščenem večeru in se pri tem zelo zabavala.

Takšen prizor je sicer pri Victorii prava redkost, saj tisti, ki spremljate 44-letno modno oblikovalko, dobro veste, da se (skoraj) nikoli ne smeji v javnosti. Kljub temu pa pri tistih, ki jo osebno dobro poznajo, velja za zelo zabavno osebo.