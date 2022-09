Enega izmed otrok Tori Spelling prvi šolski dan nadlegovali

"Najini otroci se morajo soočati z marsičim. Spopadajo se z medvrstniškim nasiljem, na drugačen način pa jih nadlegujejo tudi odrasli, celo nekateri starši," je še povedala igralka in dodala, da tega ne bo dopustila: "O tem bom govorila na glas, postavila se bom za njih in ne bom tiho. Težko je, ker nas vedno učijo, da so profesionalci (oz. v primeru otrok) odrasli, tisti, ki obvladajo to področje. Oni bi morali vedeti, kaj je prav."

"Moji otroci so se vrnili v šolske klopi, in ko sem že mislila, da se je vsaj eden rešil tega, je bil prvi šolski dan žrtev nadlegovanja drugi otrok. Mislila sem, da smo se sedaj rešili tega, in trdo delamo na tem, da bi ji povrnili samozavest ter poudarili njene močne točke," je dejala 49-letna zvezdnica, ki je v preteklosti že spregovorila o tem težavah, s katerimi se je soočala njena 14-letna hči.

Zvezdnica je ob tem dodala, da je sama oseba, ki si želi, da se vsi med seboj dobro razumejo, a je morala ob tem stopiti iz svoje cone udobja in spregovoriti ter tako izraziti podporo svojim otrokom: "Kot starš si moraš zaupati, saj si ti tisti, ki bo največji zagovornik svojega otroka. To je tisto, kar učim svoje otroke. Čeprav se lahko obrnejo name, jih učim, da se bodo kot odrasli morali zanašati nase."

Zvezdnica ima sicer z možem Deanom McDermottom pet otrok, najmlajši Beau šteje 5 let, dvojčka Finn in Hattie sta stara 10 let, Stella 14 in Liam 15 let. Predvsem v preteklem letu sta se zakonca spopadala z zakonskimi težavami, sodeč po govoricah, pa naj bi bila tik pred ločitvijo. Par, ki se je poročil leta 2006, se v javnosti skupaj ni pojavil že skoraj leto dni, pred nekaj dnevi pa so ju znova opazili skupaj, oba pa sta nosila poročna prstana, ki sta ju pred tem že snela.