Enega najbolj znanih indijskih igralcev med poskusom ropa večkrat zabodli

"Gospod Khan je v stabilnem stanju in izven življenjske nevarnosti, prestal pa je še plastično operacijo. Ko bodo vsi kirurški posegi zaključeni, bomo lahko ocenili, kakšne so posledice poškodb," je v izjavi za javnost povedal zdravnik Niraj Uttamani.

Namestnik policijskega komisarja Dixit Gedam pa je dejal, da so prejeli prijavo o napadu, storilca pa še iščejo."Storilca smo identificirali, a je na begu in ga še iščemo. V hišo je vstopil po požarnih stopnicah, iščemo pa še druge ljudi, ki so bili vpleteni v incident. Naše ekipe policistov preiskujejo območje Bombaja in tudi širše," je razkril v izjavi. Po podatkih policije, naj bi bil napadalec sorodstveno povezan s članom Khanovega gospodinjstva, ki je osumljencu tudi omogočil vstop v stanovanje, izprašali pa so tri osebe.