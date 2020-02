Delila 38 let staro fotografijo: želi, da bi čim več dijakov volilo

Michelle Obama , soproga nekdanjega predsednika Združenih držav Amerike Baracka Obame , je svoje oboževalce presenetila na Instagramu. Objavila je namreč fotografijo s svojega maturanstskega plesa, ki je nastala pred 38 leti. "Spomin na moj maturantski ples leta 1982 in na to satenasto pikčasto obleko," je Michelle zapisala ob fotografiji, na kateri je tudi njen takratni spremljevalec, oblečen v smoking.

Fotografijo pa je delila s prav posebnim namenom. Želi namreč, da bi se čim več študentov in profesorjev pridružilo 'izzivu maturantski ples' (#PromChallenge), ki sta ga ustvarila organizacija When We All Vote in MTV. Na njihovi spletni strani je zapisano, da želijo v izzivu najti 20 srednjih šol, ki se na najbolj ustvarjalne in učinkovite načine trudijo, da bi čim več dijakov volilo na prihajajočih volitvah. "Zmagovalna šola bo prejela dobrih 4600 evrov za organizacijo sanjskega maturantskega plesa,"so na koncu obljubili.