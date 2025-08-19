Enis Bešlagić bo nastopil v sydneyjski operi: To je zgodovinski trenutek

"Opera House v Sydneyju je nacionalna hiša Avstralije, ki je prepoznala pomen moje avtobiografske zgodbe. Ta predstava je pomembna tudi za vse naše ljudi, ki tam živijo, in prav ta zgodba si zasluži, da se izvede v največji dvorani Opera House," je ob naznanitvi predstave zapisal Enis Bešlagić na Instagramu.

Enis Bešlagić: Ne bom dovolil, da bi bil odlagališče za mnenja kretenov

Preberi še Enis Bešlagić: Ne bom dovolil, da bi bil odlagališče za mnenja kretenov

Bešlagić je pojasnil, da je pot do odobritve nastopa zahtevala številne preverbe in soglasja, od priporočil konzulatov do potrditve avstralskega parlamenta. Posebej zahtevni so postopki za avtobiografske predstave, kar po njegovih besedah še povečuje vrednost tega uspeha. "To je zgodovinski trenutek ne samo zame, temveč tudi za vse naše dramske umetnike s tega območja. Čas je, da se tudi drugi opogumijo in verjamejo, da lahko sami ustvarjajo svoje zgodbe in kariere, ne da čakajo na podporo institucij ali skladov," je dodal.

Predstava Če bi bil nekdo je s svojo iskreno, čustveno in univerzalno zgodbo že osvojila številna občinstva. Brez kletvic, vulgarnosti in politike, a z veliko humorja, solz in sporočil o človečnosti, je postala "čustveni vrtiljak", ki bo zdaj predstavljen tud na enem bolj prestižnih svetovnih odrov.

"Od Brčkega do Opera House v Sydneyju – vse je mogoče, če si avtentičen in verjameš v svoje sanje," je še poudaril igralec ter se zahvalil svojemu občinstvu, ki mu stoji ob strani že dolga leta.