Tuja scena

Enis Bešlagić bo nastopil v sydneyjski operi: To je zgodovinski trenutek

Sarajevo, 19. 08. 2025 13.49

K.D.
2

Bosanski igralec Enis Bešlagić, ki je s svojo avtobiografsko predstavo Če bi bil nekdo navdušil tudi občinstvo v ljubljanskem Cankarjevem domu, je dosegel izjemen uspeh, ki ga je sam označil za skoraj nedosegljivega. Svojo predstavo bo namreč v začetku septembra naslednje leto izvedel v sloviti operi v Sydneyju, enem najbolj prepoznavnih hramov kulture na svetu.

Enis Bešlagić
Enis Bešlagić FOTO: osebni arhiv

"Opera House v Sydneyju je nacionalna hiša Avstralije, ki je prepoznala pomen moje avtobiografske zgodbe. Ta predstava je pomembna tudi za vse naše ljudi, ki tam živijo, in prav ta zgodba si zasluži, da se izvede v največji dvorani Opera House," je ob naznanitvi predstave zapisal Enis Bešlagić na Instagramu.

Bešlagić je pojasnil, da je pot do odobritve nastopa zahtevala številne preverbe in soglasja, od priporočil konzulatov do potrditve avstralskega parlamenta. Posebej zahtevni so postopki za avtobiografske predstave, kar po njegovih besedah še povečuje vrednost tega uspeha. "To je zgodovinski trenutek ne samo zame, temveč tudi za vse naše dramske umetnike s tega območja. Čas je, da se tudi drugi opogumijo in verjamejo, da lahko sami ustvarjajo svoje zgodbe in kariere, ne da čakajo na podporo institucij ali skladov," je dodal.

Predstava Če bi bil nekdo je s svojo iskreno, čustveno in univerzalno zgodbo že osvojila številna občinstva. Brez kletvic, vulgarnosti in politike, a z veliko humorja, solz in sporočil o človečnosti, je postala "čustveni vrtiljak", ki bo zdaj predstavljen tud na enem bolj prestižnih svetovnih odrov.

"Od Brčkega do Opera House v Sydneyju – vse je mogoče, če si avtentičen in verjameš v svoje sanje," je še poudaril igralec ter se zahvalil svojemu občinstvu, ki mu stoji ob strani že dolga leta.

Enisa se spomnimo tudi iz skečev o Mujotu in Hasotu.
Enisa se spomnimo tudi iz skečev o Mujotu in Hasotu. FOTO: POP TV
Enis Bešlagić
Blue Dream
19. 08. 2025 14.20
-1
Sem se spomnil na Elvisa Bešlagića ravnokar
ODGOVORI
0 1
Glotar
19. 08. 2025 14.14
+2
kaj imamo mi s tem?
ODGOVORI
3 1
