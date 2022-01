Eno leto ljubezni Vanesse Hudgens

Vanessa Hudgens in Cole Tucker praznujeta leto ljubezni. Romantično prvo obletnico, ki jo proslavljata te dni, sta obeležila tudi z javnimi objavami na družbenih omrežjih. Igralka je bejzbolskemu zvezdniku posvetila zapis in fotografijo, na kateri zaljubljeno zre vanj. 33-letnica je osem let mlajšega Tuckerja presenetila z besedami: ''Leto je za nama ... ljubim te.''