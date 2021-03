Eno leto po Weinsteinovi obsodbi: kaj se dogaja danes?

Huett je bila seveda izjemno navdušena, da ji je splet okoliščin ponudil priložnost, kot je naključno spoznati enega največjih in najbolj priznanih hollywoodskih producentov. Dokončala je študij in njena največja želja je seveda bila - postati igralka. A kaj, ko ni vedela, kaj jo čaka. Naključno spoznanje Harveyja je seveda bil šele začetek njene nočne more in odnosa, ki se je sprevrgel v nadlegovanje, polno izsiljevanja. In ta odnos je trajal nekaj let.

Skozi njena dvajseta, ko ji je Weinstein obljubljal bleščečo filmsko kariero in vloge, o katerih je lahko samo sanjala. Med tem, ko je on skrbel za njeno kariero in ji dajal vedeti, da jo bo povezal z vsemi večjimi filmskimi imeni, je ona bila prepričana, da ima njun odnos v svojih rokah. Zdelo se ji je, da ve, kaj dela in da ima zadevo pod kontrolo. A temu več kot očitno ni bilo lahko. Dominique je tipična žrtev spolnega predatorja.

"Res sem bila prepričana, da sem situacijo imela pod nadzorom. Da sem vedela, kaj delam. Mislila sem si, da sem odnos bolje speljala kot ostala dekleta, za katera sem takrat že slišala,"je povedala za Variety. In ker si je želela ohraniti primeren profesionalni odnos, kot je temu rekla sama, je nadaljevala tudi z odnosom za zaprtimi vrati. Weinstein ji je vednar obljubljal sanje in ji dajal vedeti, da bo poskrbel zanjo."Šele zdaj, ko pogledam nazaj, ugotavljam, da sem bila že od samega začetka žrtev izsiljevanja," je po telefonu povedala novinarju Varietyja ob prvi obletnici obdodbe Weinsteina: "Rekel mi je, da moram doživeti vsa ta spolna dejanja, da je to pač normalno, da je to način, ki je že ustaljen. Hkrati pa sem ta odnos dojemala precej bolj kot negovalni odnos kot nadlegovalnega."Zdaj vem, da sem bila v to prisiljena in izsiljevana. Nekdo na poziciji me je prepričal, da je tako pač prav. Žalostno je, da smo ženske pri karierah podvržene takšnim situacijam"

10 let kasneje ...

Šele 10 let po izsiljevanju, posilstvu in prisilam k spolnim aktom, s katerimi se ni strinjala, je Dominique končno začutila malo olajšanja. 11. marca 2020 so Harveyja obsodili na 23 let zaporne kazni. Minilo je 10 let, odkar se je z njim srečevala v hotelu Peninsula v Beverly Hillsu, kjer bi morala skupaj pregledati vloge, ki si jih je ogledovala. Vloge sta na hitro pregledala, sledilo pa je tisto, kar je mladensko zaznamovalo do konca življenja. Harvey jo je prisilil v spolni odnos, jo prisilil v oralni spolni odnos in jo ob tem prepričeval, da s tem ni nič narobe, da je tu zato, da ji pomaga in da naj se sprosti. In prav vsa ta dejanja so postala vir za njeno tožbo zoper producenta in zoper njegovega podjetja The Weinstein Co. Tožbo je vložila že leta 2017 in je bila prva mladenka, ki se mu je zoperstavila. Prva, ki si je upala spregovoriti.