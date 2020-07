Eno leto starejša in še bolj zaljubljena

Zvezdnika mehiških telenovel Sebastian Rulli in Angelique Boyer sta se leta 2014 zaljubila med snemanjem telenovele Vrtinec življenja (Lo que la vida me robó) in sta še danes zaljubljena do ušes. To vedo povedati njuni dobri prijatelji, zvezdnika telenovel pa svojo ljubezen rada pokažeta tudi pred svojimi zvestimi oboževalci in širnim svetom.

Angelique, ki je 4. julija praznovala 32 let, je od svojega dragega na Instagramu prejela čudovito čestitko in zelo lep ljubezenski zapis. " Danes praznujem tvoje življenje kot zaklad, ki mi pomeni največ v življenju! Zahvaljujoč tvoji pozitivni miselnosti lahko skupaj gradiva življenje, polno dogodivščin in še naprej sanjava o več. Želim ti, da to leto z vsakim dnem maksimalno uživaš, počneš, kar ti je všeč in da si obdana z ljubeznijo. Želim te videti nasmejano in te občudovati v vseh pogledih ... Na še na mnogo let, veliko zdravja in ljubezni. Zaslužiš si vse in še več!! Ljubim te. Vse najboljše! "

Le dva dni za Angelique pa praznuje Rulli, ki je 6. julija dopolnil 45 let. Njegova draga mu je na Instagramu namenila čustven zapis: "Vse najboljše, ljubezen moja! Pogumnost, vztrajnost in disciplina so besede, ki te opisujejo. Ti si moj junak in obožujem vsak dan, ki ga preživim s tabo. Življenje me je nagradilo z ljubeznijo, ki jo čutim do tebe, želim te osrečevati. Si moja najljubša oseba, želim si, da bom s tabo praznovala še veliko rojstnih dni in ti dajala ljubezen, nežnosti in močne objeme."

Tudi Rulli se je zahvalil oboževalcem za lepe želje, ob tem pa objavil fotografijo, na kateri nosi majico z napisom ''pinche covid'', kar v prevodu pomeni prekleti covid. S tem je jasno izrazil, kaj si misli o izbruhu koronavirusa in celotni situaciji po svetu. Ob tem je še zapisal, da bi ga najraje zbrcal in odgnal iz tega sveta ter da se zaveda, da so težki časi, ampak da smo se ob tem tudi nekaj naučili: "Opazil sem, da po vsem tem še bolj cenim zdravje, življenje in vse moje drage bližnje. Treba je izkoristiit vsak trenutek, da stvari naredite po svojih najboljših močeh ... Pomagajte tistim, ki nas potrebujejo. Moramo biti veseli in spodbujati ljubezen."