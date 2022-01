Enoletna deklica navdušila s posnemanjem kraljice Elizabete

"Kraljica me je prosila, da vam pišem in se zahvalim za vaše pismo in fotografijo, ki ste jo priložili. Njeno visočanstvo je vašo gesto lepo sprejelo, kraljica pa je bila še posebej navdušena nad fotografijo vaše hčerke Jalayne v kostumu," je v odgovoru zapisala kraljičina osebna pomočnica. Deklica je na fotografiji nosila svetlo moder plašček, ujemajoč se širokokrajni klobuk, ročno torbico in biserno ogrlico, ki je z leti postala nekakšen kraljičin zaščitni znak. Deklica je na fotografiji celo pozirala v družbi dveh corgijev, kraljičine najljubše pasme psov.