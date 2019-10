Enoletni sin Johna Legenda gre po očetovih stopinjah

Chrissy Teigen, ki z oboževalci ves čas deli utrinke iz zasebnega življenja, je objavila družinski video, v katerem sta glavni zvezdi njen mož John Legendin sin Miles Stephens.

40-letni glasbenik je za klavirjem igral in prepeval pesem My Favorite Thingsiz filmske uspešnice Moje pesmi, moje sanje (The Sound of Music),pri igranju pa se mu je pridružil sinček Miles, ki je s svojo otroško naivnostjo in razigranostjo ukradel vso pozornost.