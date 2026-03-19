Enrique Iglesias delil prikupno fotografijo svojih štirih otrok

Družina je nekaj, kar je za Enriqueja Iglesiasa in njegovo drago Anno Kournikovo sveto. Svoje štiri otroke zato le redko objavljata na družbenih omrežjih, a občasno naredita izjemo in svet spustita v svojo intimo. Nedavno se je za takšno potezo odločil pevec in delil prikupno fotografijo svojih štirih otrok.
"Družina," je v španščini zapisal priljubljeni 50-letnik pod fotografijo, na kateri so vsi štirje otroci. Sedijo na sedežu velikanske jahte in se nasmihajo v telefon, s katerim jih fotografira njihova mama. V objavi je vidna tudi nekdanja tenisačica, a le toliko, da se vidi, da je ona tista, kateri so se otroci pravzaprav nastavili pred objektiv.
Zaljubljena zakonca, ki sta se spoznala med snemanjem videospota za pevčevo pesem Escape, sta poročena že 24 let. V zakonu sta se jima leta 2017 rodila dvojčka Nicholas in Lucy, tri leta kasneje pa Mary. Konec lanskega leta sta se razveselila še enega otroka, katerega spol in ime še nista znana. Ob rojstvu novega družinskega člana je takrat tudi 44-letnica naredila eno redkih izjem in objavila fotografijo vseh štirih otrok skupaj.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.