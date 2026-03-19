Enrique Iglesias delil prikupno fotografijo svojih štirih otrok

Družina je nekaj, kar je za Enriqueja Iglesiasa in njegovo drago Anno Kournikovo sveto. Svoje štiri otroke zato le redko objavljata na družbenih omrežjih, a občasno naredita izjemo in svet spustita v svojo intimo. Nedavno se je za takšno potezo odločil pevec in delil prikupno fotografijo svojih štirih otrok.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Družina," je v španščini zapisal priljubljeni 50-letnik pod fotografijo, na kateri so vsi štirje otroci. Sedijo na sedežu velikanske jahte in se nasmihajo v telefon, s katerim jih fotografira njihova mama. V objavi je vidna tudi nekdanja tenisačica, a le toliko, da se vidi, da je ona tista, kateri so se otroci pravzaprav nastavili pred objektiv.