Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Enrique Iglesias delil prikupno fotografijo svojih štirih otrok

Madrid, 19. 03. 2026 12.01

Avtor:
K.A.
Enrique Iglesias in Anna Kournikova že več kot dve desetletji skupaj stopata skozi življenje, v vsem tem času pa sta se razveselila štirih otrok. Svojo zasebnost sicer rada ohranjata zase, a občasno se zaljubljenca vseeno odločita delček svoje intime deliti s svetom. Tako je pevec nedavno delil prikupno fotografijo svoje družine na jahti.

Družina je nekaj, kar je za Enriqueja Iglesiasa in njegovo drago Anno Kournikovo sveto. Svoje štiri otroke zato le redko objavljata na družbenih omrežjih, a občasno naredita izjemo in svet spustita v svojo intimo. Nedavno se je za takšno potezo odločil pevec in delil prikupno fotografijo svojih štirih otrok.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Družina," je v španščini zapisal priljubljeni 50-letnik pod fotografijo, na kateri so vsi štirje otroci. Sedijo na sedežu velikanske jahte in se nasmihajo v telefon, s katerim jih fotografira njihova mama. V objavi je vidna tudi nekdanja tenisačica, a le toliko, da se vidi, da je ona tista, kateri so se otroci pravzaprav nastavili pred objektiv.

Preberi še Anna Kournikova delila fotografijo vseh štirih otrok

Zaljubljena zakonca, ki sta se spoznala med snemanjem videospota za pevčevo pesem Escape, sta poročena že 24 let. V zakonu sta se jima leta 2017 rodila dvojčka Nicholas in Lucy, tri leta kasneje pa Mary. Konec lanskega leta sta se razveselila še enega otroka, katerega spol in ime še nista znana. Ob rojstvu novega družinskega člana je takrat tudi 44-letnica naredila eno redkih izjem in objavila fotografijo vseh štirih otrok skupaj.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Enrique Iglesias Anna Kournikova Družinsko življenje Zasebnost zvezdnikov Latinski pevec Teniska igralka Romantična zveza

Severina raziskuje lepote Italije

Lindsey Vonn hkrati s sestro okreva zaradi strgane križne vezi

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
19. 03. 2026 13.29
Lep par sta. Resnicno lep. Dvomim, da bosta šla kadarkoli narazen. Nekje sem prebral intervju z njim, kjer je zares lepo odgovoril na novinarjevo vprašanje o Ani. Dejal je, da on ni njegov oče, da je sit tega, da ga ljudje stalno primerjajo z njim, in da ve, da je v Ani našel mati svojih otrok in ljubezen svojega zivljenja. Lepa zgodba za vse, ki so nehali verjeti v ljubezen.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Fotografija, o kateri danes govorijo vsi
Veste, kaj je babyccino? Pripravite ga sami in navdušite otroke
Veste, kaj je babyccino? Pripravite ga sami in navdušite otroke
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
zadovoljna
Portal
Lepotica, ki je sprožila škandal v družini Beckham
Tako je videti lepa žena znanega Slovenca
Tako je videti lepa žena znanega Slovenca
Smejali so se ji vsi sošolci, danes pa ...
Smejali so se ji vsi sošolci, danes pa ...
Kavbojke iz 70. let bodo hit tudi v letu 2026
Kavbojke iz 70. let bodo hit tudi v letu 2026
vizita
Portal
Shujšala za 25 kilogramov, in to brez zdravil: preobrazba, ob kateri boste ostali odprtih ust
Preprost korak, ki bo vaš metabolizem pognal v višjo prestavo
Preprost korak, ki bo vaš metabolizem pognal v višjo prestavo
Aspartam: sladek okus, ki v telesu sproži odzive, o katerih vam nihče ne pove
Aspartam: sladek okus, ki v telesu sproži odzive, o katerih vam nihče ne pove
Odkrijte dieto, ki spreminja življenja
Odkrijte dieto, ki spreminja življenja
cekin
Portal
Nov trend počitnic je pritegnil veliko pozornosti
Slavna evropska termalna atrakcija razočara: obiskovalci poročajo, da ni več to, kar je bila
Slavna evropska termalna atrakcija razočara: obiskovalci poročajo, da ni več to, kar je bila
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
Zakaj bogataši jemljejo hipotekarne kredite?
Zakaj bogataši jemljejo hipotekarne kredite?
moskisvet
Portal
Top ideje, ki spremenijo vsak prostor v ultimativni 'moški brlog'
Finska spet najsrečnejša na svetu, Slovenija zdrsnila na dno?
Finska spet najsrečnejša na svetu, Slovenija zdrsnila na dno?
6 alarmantnih znakov, ki kažejo, da si v toksičnem odnosu
6 alarmantnih znakov, ki kažejo, da si v toksičnem odnosu
Jennifer Lopez znova razvnela splet: fotografije, ki so v hipu postale viralne
Jennifer Lopez znova razvnela splet: fotografije, ki so v hipu postale viralne
dominvrt
Portal
Pinijev sprevodni prelec: nevaren škodljivec, ki ogroža gozdove, ljudi in hišne ljubljenčke
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Velikonočni venčki 2026: največji trendi, ki bodo prevladovali to pomlad
Velikonočni venčki 2026: največji trendi, ki bodo prevladovali to pomlad
Bolezen tulipanov: kako jo prepoznati?
Bolezen tulipanov: kako jo prepoznati?
okusno
Portal
Najboljši takosi iz pečice: hiter recept, ki navduši vse
Sočna bananina sladica, ki jo gostje vedno pohvalijo
Sočna bananina sladica, ki jo gostje vedno pohvalijo
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
voyo
Portal
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Parazit
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573