Enrique Iglesias in Anna Kournikova pričakujeta četrtega otroka

Miami, 28. 08. 2025 16.18 | Posodobljeno pred 53 minutami

Avtor
K.Z.
Pevec Enrique Iglesias in nekdanja teniška igralka Anna Kournikova pričakujeta četrtega otroka, je za HOLA! razkril vir blizu zakoncev. Zvezdnik, ki je maja dopolnil 50 let, in 44-letnica naj bi bila ob novici, da se bo njuna družina spet povečala, zelo srečna, dojenček pa naj bi na svet prijokal konec leta.

Enrique Iglesias in Anna Kournikova bosta še četrtič postala starša. 50-letni pevec in 44-letna nekdanja teniška igralka naj bi se dojenčka razveselila konec leta, Kurnikovo, ki je že na polovici nosečnosti, pa so v objektive nedavno ujeli ulični fotografi. Zvezdnica, ki je v tistem času pospremila starejše tri otroke v šolo, je nosečniški trebušček skrila pod široko jopico.

Ana Kurnikova in Enrique Iglesias bosta še četrtič starša.
Ana Kurnikova in Enrique Iglesias bosta še četrtič starša. FOTO: Profimedia

Zakonca imata sicer že 7-letna dvojčka Lucy in Nicholasa ter 5-letno Mary, ki jo običajno kličeta z ruskim ljubkovalnim imenom Maša. Govorice, da je nekdanja teniška igralka znova v veselem pričakovanju, so se pojavile nedavno, podžgalo pa jih je dejstvo, da se pevčeva žena ni udeležila njegovega koncerta v Španiji, kjer pred tem ni nastopal šest let.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Iglesias in Kurnikova novice še nista potrdila, kar pa ni nič nenavadnega, saj sta tudi prihod ostalih treh otrok potrdila šele po rojstvu. Družina sicer zasebnost skrbno skriva pred očmi javnosti, kar pa jim omogoča tudi življenje na zelo zasebnem otoku v Miamiju, kjer so njuni sosedje Jeff Bezos in Ivanka Trump z družino.

