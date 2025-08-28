Enrique Iglesias in Anna Kournikova pričakujeta četrtega otroka

Enrique Iglesias in Anna Kournikova bosta še četrtič postala starša. 50-letni pevec in 44-letna nekdanja teniška igralka naj bi se dojenčka razveselila konec leta, Kurnikovo, ki je že na polovici nosečnosti, pa so v objektive nedavno ujeli ulični fotografi. Zvezdnica, ki je v tistem času pospremila starejše tri otroke v šolo, je nosečniški trebušček skrila pod široko jopico.
Zakonca imata sicer že 7-letna dvojčka Lucy in Nicholasa ter 5-letno Mary, ki jo običajno kličeta z ruskim ljubkovalnim imenom Maša. Govorice, da je nekdanja teniška igralka znova v veselem pričakovanju, so se pojavile nedavno, podžgalo pa jih je dejstvo, da se pevčeva žena ni udeležila njegovega koncerta v Španiji, kjer pred tem ni nastopal šest let.
Iglesias in Kurnikova novice še nista potrdila, kar pa ni nič nenavadnega, saj sta tudi prihod ostalih treh otrok potrdila šele po rojstvu. Družina sicer zasebnost skrbno skriva pred očmi javnosti, kar pa jim omogoča tudi življenje na zelo zasebnem otoku v Miamiju, kjer so njuni sosedje Jeff Bezos in Ivanka Trump z družino.
