Enrique Iglesias in Anna pozdravila četrtega otroka

Glasbenik in nekdanja teniška igralka sta že četrtič postala starša. Veselo novico sta sporočila na Instagramu z objavo prisrčne fotografije, pod katero sta zapisala "Moje sonce 12.17.2025". Fotografija prikazuje novorojenčka v odejici s kapico modro rožnate barve. Poleg je plišasta igrača lenivca. Starša nista razkrila spola ali imena otroka.

50 letni EnriqueIglesias in 44 letna Anna Kournikova sta v zvezi od leta 2001, ko sta se spoznala med snemanjem Iglesiasovega videospota "Escape". Javnost je začela z ugibanji o njeni ponovni nosečnosti v maju letos, ko se ni udeležila moževega koncerta v Španiji, saj je takrat nastopil po šestih letih premora, prav tako pa so jo fotografi ujeli, kako skriva trebušček. Da pričakujeta četrtega otroka in se ga zelo veselita je potrdil vir blizu zakoncev.