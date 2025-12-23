Naslovnica
Tuja scena

Enrique Iglesias in Anna pozdravila četrtega otroka

Miami, 23. 12. 2025 10.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
T.D.
Anna Kournikova dojenček

Anna Kournikova in Enrique Iglesias sta se razveselila četrtega otroka. Zvezdnika, ki sta že starša dvojčkoma Lucy in Nicholasu, ter hčerki Mary, se je sedaj pridružil še nov družinski član, katerega spola in imena pa zaenkrat še nista razkrila.

Glasbenik in nekdanja teniška igralka sta že četrtič postala starša. Veselo novico sta sporočila na Instagramu z objavo prisrčne fotografije, pod katero sta zapisala "Moje sonce 12.17.2025". Fotografija prikazuje novorojenčka v odejici s kapico modro rožnate barve. Poleg je plišasta igrača lenivca. Starša nista razkrila spola ali imena otroka. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

50 letni EnriqueIglesias in 44 letna Anna Kournikova sta v zvezi od leta 2001, ko sta se spoznala med snemanjem Iglesiasovega videospota "Escape". Javnost je začela z ugibanji o njeni ponovni nosečnosti v maju letos, ko se ni udeležila moževega koncerta v Španiji, saj je takrat nastopil po šestih letih premora, prav tako pa so jo fotografi ujeli, kako skriva trebušček. Da pričakujeta četrtega otroka in se ga zelo veselita je potrdil vir blizu zakoncev.

Preberi še Enrique Iglesias in Anna Kournikova pričakujeta četrtega otroka

Zakonca, ki že imata 8-letna dvojčka dvojčka Nicholas in Lucy in 5-letno hčerko Mary sta se po rojstvu otrok še bolj odmaknila od javnosti. Že od nekdaj namreč skrbno skrivata zasebnost. Enrique je po rojstvu hčerke Mary tudi za nekaj časa prenehal nastopati, saj obema predanost družini pomeni zelo veliko.

 

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Enrique Iglesias Anna Kournikova

Umrl avtor ene največjih božičnih uspešnic

