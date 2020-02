Enrique Iglesias razkril spol tretjega otroka: pridružila se jim je deklica

Zvezdniški par Enrique Iglesias in Anna Kournikova, ki sta se pred dnevi razveselila novega člana družine in spol novorojenčka nekaj dni skrivala, sta zdaj na družbenih omrežjih objavila prvi fotografiji, ki sta razkrili, da se je njunima dve leti starima dvojčkoma Nicholasu in Lucy pridružila sestrica.

Ponosni očka je na Instagramu objavil fotografijo, ki je nastala tik po rojstvu, in poleg zapisal: "Moj sonček."Na njej svojo hčerko, ki ima na glavi prikupno rožnato kapico z veliko pentljo, drži v rokah, na obrazu pa je kljub maski viden njegov širok nasmešek.