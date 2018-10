Enrique priznal, da z Ano seksata več odkar sta starša

43-letni pevec Enrique Iglesias je decembra lani s partnerico, nekadnjo tenisačico Ano Kurnikovo, postal oče dvojčkomaNicholasuinLucy. Čeprav starševstvo dostikrat vodi v padec intimnosti v zvezo, pa očitno pri njima ni tako. Zvezdnik je tako za britanski tabloid The Sun priznal, da so njune posteljne aktivnosti še pogostejše in da ima ženo zdaj še bolj rad.

"Seksava najbrž več zdaj kot kdaj koli, seks ni nazadoval. Kot vsak par sva šla skozi vzpone in padce, a ni vedno popolno. A na nek način je popolno. Neverjetno jo je gledati, kako čudovita mama je in opazovati, kako se pokaže materinski instinkt,"je za omenjeni tabloid povedal zvezdnik.